Ufficiale: Jacopo Sassi è un nuovo portiere dell’ Avellino

22/01/2026 | 16:10:46

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio, a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Sassi. Nato a Treviglio il 24 luglio 2003, Sassi ha avviato il suo percorso da calciatore nelle giovanili dell’Atalanta. In carriera ha indossato le maglie di Giugliano, Pro Vercelli, Modena, Crotone ed Atalanta Under 23. In totale nei campionati professionistici italiani ha collezionato 69 presenze, divise tra serie B, Serie C, coppa Italia di serie C e playoff di serie C. Benvenuto in Irpinia Jacopo!

Foto: sito Avellino