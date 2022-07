Ufficiale: Jack Wilshere si ritira, l’ex Arsenal chiude col calcio

Per anni desiderio di molti club italiani, Jack Wilshere centrocampista ex Arsenal oggi ha detto basta col calcio giocato. A trent’anni, dopo la breve parentesi con l’Aarhus club danese, il centrocampista appende gli scarpini al chiodo. Ad annunciarlo lui stesso in una lunga lettera pubblicata sui suoi profili social. “È stato un viaggio incredibile pieno di così tanti momenti incredibili e mi sento privilegiato per aver vissuto tutto ciò che ho fatto durante la mia carriera. Mi sento molto fortunato ad aver avuto la carriera che ho avuto, ma niente di tutto ciò sarebbe stato possibile se non fosse stato per l’amore e il supporto di così tante persone”.

I’ve lived my dream. Thank you all ❤️ pic.twitter.com/rB5gnyyUlK — Jack Wilshere (@JackWilshere) July 8, 2022

Foto Twitter personale.