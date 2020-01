Ufficiale: Jack Rodwell è un nuovo giocatore dello Sheffield United

Jack Rodwell riparte dalla Premier League e dallo Sheffield United. Dopo che le piste italiane (Parma e Roma) si sono definitivamente chiuse, il centrocampista è stato annunciato ufficialmente dal club inglese: “Jack è stato con noi per un paio di settimane ed è stato eccellente in tutto. Ci offre versatilità ed esperienza in diverse posizioni del centrocampo e inoltre allunga la rosa in questa importante parte della stagione”. Il giocatore ha firmato un contratto sino al termine della stagione.

Foto: Twitter Sheffield United