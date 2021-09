Ufficiale: Jaap Stam non è più l’allenatore dell’FC Cincinnati

L’ex difensore olandese di Lazio e Milan, Jaap Stam, non è più il tecnico del FC Cincinnati. Lo ha annunciato il club statunitense tramite il proprio sito ufficiale. Sarà il tecnico di U19 e U23, Tyrone Marshall, a prendere il posto di Stam.

#FCCincy have relieved head coach Jaap Stam of his duties, effective immediately.

📰: https://t.co/62Yhjlkl7w pic.twitter.com/ew3yVWUA1A

— FC Cincinnati (@fccincinnati) September 27, 2021