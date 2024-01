Ufficiale: Ivan Hasek è il nuovo CT della Repubblica Ceca

Ivan Hasek è stato nominato come nuovo CT della Repubblica Ceca. Guiderà la nazionale a Euro2024, della quale è stato giocatore con 56 presenze, in un girone che comprende Portogallo, Turchia e un’altra squadra in attesa di qualificazione. Il 60enne sostituisce Jaroslav Silhavy , dimessosi dopo la qualificazione agli Europei, e il suo contratto scadrà alla fine delle qualificazioni per i Mondiali, nel novembre 2025.

Foto: sito ufficiale UEFA