Ufficiale: Issa Doumbia è un nuovo giocatore del Venezia

Il Venezia, ritornato in Serie A, ha ufficializzato l’acquisto di Issa Doumbia, proveniente dall’Albinoleffe. Ha firmato un contratto fino al 2029. Ecco il comunicato:

“Il Venezia FC comunica l’acquisizione a titolo definitivo di Issa Doumbia, proveniente dall’U.C. Albinoleffe. Il centrocampista italiano, di origini ivoriane, ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2029. Cresciuto nelle giovanili dell’Albinoleffe, Doumbia, 20 anni, ha fatto il suo esordio in prima squadra nel 2021, concludendo la sua prima stagione tra i professionisti con 12 presenze e 1 gol. Nonostante la giovane età, il calciatore classe 2003 ha collezionato con la formazione lombarda 82 presenze, 4 reti e 5 assist tra Serie C e Coppa Italia di Serie C.

Benvenuto, Issa.”

Il sito ufficiale del Venezia riporta le prime parole del calciatore: ” Sono felicissimo di essere arrivato al Venezia e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Cercherò di dare sempre il massimo e mi auguro di poter disputare un buon campionato, grazie anche al supporto dei tifosi. Forza Venezia.”

Foto: twitter Venezia