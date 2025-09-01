Ufficiale: Isak al Liverpool. Affare storico da 144 milioni

01/09/2025 | 22:42:47

Alexander Isak è un nuovo giocatore del Liverpool, adesso è ufficiale il suo arrivo dal Newcastle per 144 milioni di sterline, affare da record in Premier. Le parole ai canali ufficiali: “È stato un lungo viaggio per arrivare fin qui. Ma sono felicissimo di far parte di questa squadra, di questo club e di tutto ciò che rappresenta. È qualcosa di cui sono orgoglioso e non vedo l’ora di iniziare. Penso di avere molto da dare, credo di avere molto da migliorare. Sono un attaccante, ma voglio sempre dare il massimo alla squadra, soprattutto gol, ma anche molto di più. Voglio vincere tutto”.

FOTO: Sito Liverpool