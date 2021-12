Ufficiale: Irlanda del Nord, il CT Baraclough rinnova fino al 2024

Il CT dell’Irlanda del Nord, Baraclough, ha rinnovato fino al 2024 il suo contratto con l’Irlanda del Nord. Il tecnico, che nelle scorse qualificazioni ai Mondiali non ha mai perso in casa, senza subire reti (ne sa qualcosa anche l’Italia purtroppo),

Il CT proverà a portare l’Irlanda del Nord agli Europei del 2024.

📣 New deal for the boss! 💬 ‘We have a great mix of youth and experience and I feel we can continue to grow and develop as a group’ #GAWA 💚

