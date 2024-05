Ufficiale: Ipswich Town, McKenna ha rinnovato fino al 2028

Kieran McKenna ha rinnovato il suo contratto con l’Ipswich Town. Il tecnico che ha riportato il club in Premier League dopo 22 anni, ha firmato fino al 2028. Di seguito il comunicato ufficiale del club inglese: “Ipswich Town è lieta di annunciare che il manager Kieran McKenna ha firmato un nuovo contratto quadriennale con il Club. Il boss dei Blues, che ha portato il Town a promozioni consecutive, portando il club in Premier League per la prima volta in 22 anni, ha firmato un accordo migliorato ed esteso fino all’estate del 2028. Il nuovo accordo arriva dopo una stagione che ha visto il Town in testa alla classifica dei gol del campionato e subire solo sei sconfitte nel percorso verso la promozione automatica, con un totale di 194 punti guadagnati e 193 gol segnati nelle ultime due stagioni di campionato”.

Foto: Instagram Ipswich