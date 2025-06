Ufficiale: Ionut Radu riparte del Celta Vigo

10/06/2025 | 00:10:53

Ionut Radu ha subito trovato una nuova sistemazione dopo la fine della sua esperienza al Venezia. Il Celta Vigo ha infatti annunciato il suo ingaggio a parametro zero nel seguente comunicato.

Il primo acquisto della stagione 2025/26 ha già un nome. L’RC Celta ha ingaggiato il portiere della nazionale rumena Ionuț Andrei Radu dal Venezia F.C. in Serie A, dove arriva a parametro zero per le prossime 4 stagioni.

Nato a Bucarest, Radu, 28 anni, vanta esperienze in alcuni dei massimi campionati europei. Il portiere si è formato alla Steaua e alla Dinamo Bucarest, dove il suo talento lo ha portato a fare il salto nel settore giovanile dell’Inter. In Italia, il portiere ha accumulato esperienza in diverse squadre di alto livello, tra cui Genoa, Parma e Cremonese, oltre a un periodo in Ligue 1 con l’Auxerre e in Premier League inglese con il Bournemouth. Nell’ultima parte della scorsa stagione 2024/25, ha difeso con delle prestazioni straordinarie la porta del Venezia F.C., dove ha giocato 15 partite in Serie A, in cui ha messo in mostra molte delle sue qualità: riflessi, agilità e sicurezza in area.

Il portiere azzurro ha militato anche nella Nazionale rumena, con cui ha disputato 4 partite.

Ionuț Radu debutta nel mercato celeste e approda in prima squadra per affrontare l’entusiasmante stagione del ritorno in Europa. Benvenuto, Ionuț!”.

Benvido á túa casa, Ionuț Radu pic.twitter.com/OF5mpwyS6M — RC Celta (@RCCelta) June 9, 2025

Foto: X Celta Vigo