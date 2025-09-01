Ufficiale: Ioannidis nuovo giocatore dello Sporting Lisbona

01/09/2025 | 16:37:10

Lo Sporting Lisbona ha annunciato l’acquisto di Fotis Ioannidis, il comunicato ufficiale: “Lo Sporting Clube de Portugal ha ufficialmente concluso l’ingaggio di Fotis Ioannidis per la prima squadra di calcio. Il 25enne attaccante greco arriva ad Alvalade dal Panathinaikos e ha firmato un contratto valido fino al 2030, con una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. Nelle sue prime parole durante la presentazione, avvenuta allo stadio José Alvalade, Fotis Ioannidis non ha nascosto la sua soddisfazione per essere arrivato allo Sporting CP”.

FOTO: X Sporting Lisbona