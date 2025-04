Ufficiale: Inter-Roma domenica alle 15, Como-Genoa domenica alle 12,30, Lazio-Parma lunedì alle 20,45 

Dopo un tira e molla infinito, la Lega Calcio ha reso noto gli orari delle partite della 34a giornata programmate per sabato. Inter-Roma si gioca domenica 27 alle 15, dopo una possibilità di deroga per sabato alle 20,45 cancellata per evitare imbarazzi (sarebbe stata l’unica partita). Domenica alle 12,30 si giocherà Como-Genoa, lunedì 28 alle 20,45 Lazio-Parma.

Foto: sito Inter