Ufficiale: Inter, l’attaccante Samuele Longo al Deportivo. La nota

Samuele Longo, dopo aver svolto l’intera fase di preparazione agli ordini di Antonio Conte, saluta l’Inter e si trasferisce al Deportivo La Coruna con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per l’attaccante, dunque, alle porte c’è l’ennesima esperienza in Spagna. A seguire la nota del club nerazzurro: “L’FC Internazionale Milano comunica il trasferimento alla società spagnola R.C. Deportivo La Coruna di Samuele Longo. L’attaccante classe 1992 si trasferisce a titolo temporaneo annuale con obbligo di trasformazione della cessione in definitiva”.

Foto: Inter Twitter