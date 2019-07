Ufficiale: Inter, ecco Radu a titolo definitivo. Resterà in prestito al Genoa

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, l’Inter ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Ionut Radu, portiere cresciuto nella Primavera nerazzurra che nella scorsa stagione ha difeso i pali del Genoa. Il romeno resterà in prestito per un anno ai liguri. Questo il testo: “FC Internazionale Milano comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Genoa CFC Ionut Radu. Contestualmente il portiere viene ceduto in prestito annuale alla stessa società ligure. L’estremo difensore romeno, classe 1997, nella stagione 2018/2019 ha collezionato 33 presenze in Serie A con il Genoa. Con la Primavera dell’Inter Radu ha conquistato la Viareggio Cup nel 2015 e la Coppa Italia 2015/2016, prima di debuttare con la Prima Squadra nerazzurra in Serie A il 14 maggio 2016″.

Foto Twitter Genoa