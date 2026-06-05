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Ufficiale: Inter, Aleksandar Stanković firma fino al 2031

05/06/2026 | 13:13:02

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L’Inter ritrova uno Stanković Sulla sua strada, infatti il club di Milano ha riacquisito dal Club Brugge Aleksandar, figlio della leggenda nerazzurra Dejan. Ecco le parole del club: “FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031”.

Foto: Instagram Inter