Ufficiale: Inacio rinnova con il Borussia Dortmund fino al 2029

15/05/2026 | 11:00:20

Il Borussia Dortmund ha annunciato di aver rinnovato il contratto del centrocampista italiano classe 2009 Samuele Inacio fino al 2029.

Questo il comunicato del club:

“Il Borussia Dortmund ha prolungato il contratto di Samuele Inacio in anticipo rispetto alla scadenza prevista. L’attaccante diciottenne ha firmato un nuovo accordo questa settimana, che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029. Il giovane nazionale italiano è entrato a far parte della squadra Under 19 del BVB proveniente dall’Atalanta Bergamo nel 2024 e da allora si è affermato come giocatore di Bundesliga a Dortmund.

Da quando è entrato a far parte del Borussia Dortmund, Iñacio ha giocato nelle squadre Under 17, Under 19, Under 23 e nella prima squadra, collezionando un totale di 65 presenze con la maglia giallonera (14 gol, 11 assist). In questa stagione, Iñacio ha fatto il suo debutto in Bundesliga il 28 febbraio contro il Bayern Monaco e ha segnato il suo primo gol nella massima serie tedesca alla 33ª giornata, nella vittoria per 3-2 contro l’Eintracht Francoforte”.

Foto: sito Dortmund