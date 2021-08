Ufficiale: Imolese, Matteo Liviero firma per un anno

L’Imolese, tramite un comunicato diffuso sui propri canali social, ha ufficializzato l’ingaggio di Mattero Liviero, esterno difensivo classe 1993. Il calciatore ha firmato un contratto di un anno. Ecco la nota del club di Serie C:

“Imolese Calcio 1919 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Liviero.

Nato a Castelfranco Veneto il 13 aprile 1993 è cresciuto calcisticamente nella Primavera della Juventus totalizzando 43 presenze e vincendo un torneo di Viareggio.

Da esterno difensivo ha esordito in ambito professionistico nel 2012, in C, con il Perugia. Le stagioni seguenti sale di categoria disputando il campionato di Serie B con le maglie di Carpi, Juve Stabia e Pro Vercelli.

Nel 2015 la chiamata importante del Lecce lo convince a ripartire dalla Serie C. Nella stessa categoria, l’anno seguente, conosce per la prima volta mister Gaetano Fontana alla Juve Stabia. Il ritorno in Serie B con il Cittadella, la vittoria del campionato di Serie C con il Vicenza e l’ultima stagione al Monopoli sono il suo biglietto da visita per la piazza imolese. Liviero ha firmato un contratto che lo legherà ai colori rossoblù fino al termine della stagione”.

Foto: Instagram Imolese