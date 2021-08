Ufficiale: Imolese, in attacco arriva Turchetta

Colpo in attacco per l’Imolese che ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive dell’attaccante Gianluca Turchetta dal FC Sudtirol. Nella passata stagione, il giocatore, si è diviso tra Sudtirol e, da gennaio, Casertana portando a 248 il numero di presenze in Lega Pro. Esperienza che metterà al servizio della squadra e di mister Fontana fino al 2023.

Foto: Facebook Imolese