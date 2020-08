Ufficiale: Imolese, biennale per Masala

Con una nota ufficiale l’Imolese ha comunicato l’arrivo di Alessandro Masala, centrocampista classe 1996, con il quale è stato trovato un accordo su base biennale. Queste le sue prime parole, come si legge sul sito ufficiale del club: “Sono felicissimo di essere entrato nella famiglia dell’Imolese Calcio 1919. Ho forti motivazioni, dobbiamo lavorare per farci trovare subito pronti in un campionato difficile come la serie C”.

Foto: sito ufficiale Imolese