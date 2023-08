Ufficiale: Illaramendi è un nuovo calciatore del Dallas FC

Gran colpo del Dallas FC per il centrocampo. La franchigia della MLS ha infatti ufficializzato l’acquisto di Asier Illaramendi.

Ecco il comunicato del club: “L’FC Dallas ha acquisito il centrocampista Asier Illarramendi “Illarra” per il resto della stagione 2023 con un’opzione per il 2024, ha annunciato oggi il club. Per politica del team, ulteriori dettagli del contratto non saranno divulgati.

“Asier è un centrocampista di alta qualità che vanta più di un decennio di esperienza nella Liga, inclusi tre anni durante una corsa straordinaria al Real Madrid”, ha dichiarato il direttore tecnico dell’FC Dallas Andre Zanotta. “La sua leadership sarà una risorsa per l’intera organizzazione”.nIllarramendi, 33 anni, ha trascorso le ultime nove stagioni con la Real Sociedad, squadra della Liga, dove ha collezionato 167 presenze e segnato 11 gol nel suo secondo stint al club basco. Nonostante non sia stato presente nella finale di Copa del Rey, Illarra giocherà un ruolo fondamentale nell’aiutare la Real Sociedad a vincere la sua prima Coppa di Copa del Rey in 34 anni dopo aver sconfitto l’Athletic Club il 3 aprile 2021. Nel luglio 2013, Illarra passerà al Real Madrid CF per 32 milioni di euro, trascorrendo due stagioni con i Los Merengues e partecipando a 90 presenze in tutte le competizioni. Con il Real Madrid, Illarra avrebbe vinto la UEFA Champions League, la Copa del Rey nel 2014, e la Coppa del Mondo per Club e la Supercoppa UEFA nel 2015. Prima di unirsi alle Merengues, Illarramendi ha iniziato la sua carriera professionale con la Sociedad’s Academy prima di passare alla prima squadra nel 2010. Nel suo primo periodo con la Sociedad, Illarra avrebbe aiutato la Sociedad a raggiungere la promozione in LaLiga dopo due anni in LaLiga2. Illarra ha trascorso due stagioni con Soceidad in LaLiga. Illarramendi si colloca tra i primi trenta giocatori con il maggior numero di presenze con la Real Soceidad arrivando al 29esimo posto con 253 presenze totali in due stint con il club. Illarra ha rappresentato la Spagna a tutti i livelli, principalmente per le sedici volte della nazionale spagnola Under 21. Illarra ha anche fatto un’apparizione con la squadra U19. Illarra ha esordito in nazionale maggiore il 7 giugno 2017 in un’amichevole internazionale contro la Colombia. Illarra sarebbe anche apparso nel processo di qualificazione alla Coppa del Mondo 2018 di La Roja, dove ha segnato il gol della vittoria contro Israele il 9 ottobre 2017. Illarramendi occuperà uno slot internazionale e verrà aggiunto al roster in attesa di ricevere il suo certificato di trasferimento internazionale (ITC) e il visto P1.

Foto: Sito ufficiale Dallas FC