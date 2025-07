Ufficiale: il Wolverhampton saluta Semedo dopo quattro stagioni

30/07/2025 | 19:00:23

Il Wolverhampton saluta Semedo dopo quattro stagioni, il comunicato ufficiale: “Nelson Semedo sarà ricordato dai Wolves per le sue prestazioni costanti e affidabili in campo e per la sua leadership, silenziosa, umile e laboriosa, e per il suo impegno fuori dal campo. Il portoghese è entrato a far parte del club nel settembre 2020 e ha rappresentato la nazionale argentina 182 volte e, sebbene il percorso non sia stato sempre agevole, il posizionamento del difensore all’interno del club è cresciuto di anno in anno. La scorsa stagione ha assunto la carica di capitano nelle circostanze più difficili e ha contribuito alla sopravvivenza dei Wolves in Premier League. Il trentunenne ha attraversato diverse epoche durante la sua permanenza nelle West Midlands, firmando con Nuno Espirito Santo e giocando poi con altri quattro allenatori principali permanenti: Bruno Lage, Julen Lopetegui, Gary O’Neil e Vitor Pereira. All’inizio, Semedo ha dovuto aspettare quasi un’intera stagione prima di giocare davanti ai tifosi del Molineux, a causa della pandemia globale, quindi è stato giusto che il suo primo gol per il club arrivasse al ritorno, in numero limitato per l’ultima giornata del 2020/21 contro il Manchester United. Con il ritorno del calcio alla normalità, la sua statura è cresciuta nello spogliatoio dei Wolves, giocando costantemente sul lato destro della difesa di Lage e rappresentando regolarmente il Portogallo durante tutta la sua permanenza nel club. Diventato un membro anziano dello spogliatoio e una voce nel gruppo dirigente, il terzino destro ha eccelso sotto la guida di O’Neil, guadagnandosi gli applausi dei compagni di squadra tanto da essere incoronato Giocatore della Stagione dopo una stagione 2023/24 davvero impressionante. Il terzo e ultimo gol per il club arrivò in FA Cup contro il Brentford e contribuì a guidare i Wolves verso una memorabile vittoria nel derby contro il West Bromwich Albion nel turno successivo all’Hawthorns: una giornata che rimarrà a lungo nella memoria dei tifosi dell’Old Gold.La scorsa stagione, Semedo ha continuato a offrire ottime prestazioni e, con lo spogliatoio alla ricerca di un leader dopo l’arrivo di Pereira come capo allenatore, il portoghese si è fatto valere. Come leader di Pereira in campo, Semedo ha contribuito a guidare i Wolves verso una seconda parte di stagione decisamente migliore, che ha incluso sei vittorie consecutive. La sua ultima partita da giocatore dei Wolves, contro il Brentford a maggio, ha segnato un emozionante addio al South Bank. I Wolves erano di nuovo al sicuro nella massima serie e Semedo aveva concluso la sua storia in modo degno: un ottimo servitore per la squadra di calcio”.

foto: x Wolves