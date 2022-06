Ufficiale: il West Ham ha riscattato Areola dal PSG

Ieri l’arrivo a Londra oggi l’annuncio ufficiale Alphonse Areola diventa ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham. Il portiere è stato riscattato dal PSG firmando un contratto fino al 2027. Quest’anno il portiere francese ha collezionato 18 presenze tra campionato e coppa. “Sono felice di essere stato acquistato a titolo definitivo e non vedo l’ora di tornarmi ad allenare. Qui sto bene, voglio sentirmi come in una seconda famiglia”. Sono state queste le prime parole del ventinovenne al momento della firma.

Foto: Twitter West Ham.