Ufficiale: il West Ham esonera Potter

27/09/2025 | 12:33:51

È ufficiale: Graham Potter non è più l’allenatore del West Ham. A confermarlo è stato lo stesso club, tramite un comunicato rilasciato pochi minuti fa.

Ecco il comunicato:

“Il West Ham United può confermare che l’allenatore Graham Potter ha lasciato il Club.

I risultati e le prestazioni nel corso della seconda metà della scorsa stagione e dell’inizio della stagione 2025/26 non hanno soddisfatto le aspettative, e il Consiglio di Amministrazione ritiene necessaria una svolta per migliorare il prima possibile la posizione della squadra in Premier League.

Il Club può confermare che anche l’allenatore in seconda Bruno Saltor, gli allenatori della prima squadra Billy Reid e Narcis Pelach, il responsabile dei portieri Casper Ankergren e l’allenatore dei portieri Linus Kandolin hanno lasciato il Club con effetto immediato.

Il Consiglio desidera ringraziare Graham e il suo staff tecnico per il duro lavoro svolto durante il loro periodo agli Hammers e augura loro ogni successo per il futuro.

Il processo per la nomina di un sostituto è in corso. Al momento il Club non rilascerà ulteriori commenti”.

Foto: sito Chelsea