Ufficiale: il West Ham annuncia il colpo Mateus Fernandes

29/08/2025 | 11:18:10

Il West Ham annuncia il colpo Mateus Fernandes, c’è il comunicato del club. “Il West Ham United è lieto di annunciare l’ingaggio del giovane e brillante centrocampista portoghese Mateus Fernandes.Il ventunenne arriva dal Southampton con un contratto quinquennale per una cifra non resa nota, dopo aver impressionato molto con i Saints in Premier League. Il prodotto della Sporting Lisbon Academy è un nazionale portoghese Under 21, il cui talento completo, il contributo in difesa e la creatività lo hanno reso uno dei giovani giocatori più promettenti del calcio europeo. Fernandes è stato tra i migliori in Premier League per le azioni difensive nella stagione 2024/25. Grazie anche al suo movimento offensivo con la palla e ai passaggi progressivi, si è classificato tra i migliori centrocampisti completi della massima serie inglese. La sua capacità di far crescere la squadra e di avere un impatto immediato è stata riconosciuta dallo staff tecnico e dal team di reclutamento. Fernandes continuerà ora la sua carriera nei Claret e nei Blue ed è entusiasta di diventare un Hammer. Le prime parole del giocatore: “Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di giocare per il West Ham. È un club enorme: il progetto, lo stadio, la città, tutto è fantastico. Voglio provare a giocare un buon calcio, dare il massimo ogni giorno e aiutare la squadra”.

FOTO: Sito West Ham