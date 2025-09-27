Ufficiale: il West Ham affidato a Espirito Santo

27/09/2025 | 16:38:55

Espirito Santo è il nuovo allenatore del West Ham, è ufficiale: “Il West Ham United è lieto di annunciare la nomina di Nuno Espírito Santo come nuovo allenatore del Club. Nuno ha firmato un contratto triennale con gli Hammers e dirigerà la sua prima partita lunedì sera quando andremo all’Everton in Premier League. Nuno ha firmato un contratto triennale con gli Hammers e dirigerà la sua prima partita lunedì sera, quando ci recheremo in trasferta contro l’Everton in Premier League. Arriva al London Stadium dopo aver alle spalle una carriera da allenatore davvero impressionante, avendo recentemente guidato il Nottingham Forest alla qualificazione europea grazie al settimo posto in Premier League e alle semifinali di FA Cup la scorsa stagione. Vincitore di numerosi titoli di campionato e coppe come giocatore dell’FC Porto e allenatore del Wolverhampton Wanderers e dell’Al-Ittihad, club della Saudi Pro League, il 51enne è tra gli allenatori più rispettati del calcio moderno. Nuno porta con sé al West Ham United le sue straordinarie capacità di allenatore, il suo acume tattico e le sue qualità di leadership e non vede l’ora di mettersi al lavoro nella zona est di Londra. “Sono molto contento di essere qui e molto orgoglioso di rappresentare il West Ham United”, ha dichiarato. “Il mio obiettivo è lavorare sodo per ottenere il massimo dalla squadra e garantire che siamo il più competitivi possibile. Il lavoro è già iniziato e non vedo l’ora di affrontare la sfida che ci attende”. Il nuovo allenatore, nato a São Tomé, si è allenato al Rush Green sabato pomeriggio, prima della trasferta allo stadio Hill Dickinson di lunedì sera. Nuno sarà assistito nel frattempo dagli allenatori dell’Accademia Mark Robson, Steve Potts, Gerard Prenderville e Billy Lepine; ulteriori annunci sui suoi allenatori e sullo staff tecnico saranno fatti a tempo debito”.

FOTO: Sito West Ham