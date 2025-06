Ufficiale: il Villareal piazza il colpo Alberto Moleiro

17/06/2025 | 16:51:29

Il Villareal si muove sul mercato e annuncia il colpo Alberto Moleiro, arrivato dal Betis e nazionale Under 21 della Spagna. “Alberto Moleiro González (Santa Cruz de Tenerife, 30 settembre 2003) è un giovane centrocampista talentuoso e abile. Piede destro, si distingue per la sua visione di gioco e la capacità di dribblare. Può giocare sulla fascia sinistra o come centrocampista offensivo; oltre alla sua profonda conoscenza del gioco, ha anche un forte senso del tempismo e un talento per finalizzare le azioni offensive” si legge nel comunicato del club.

Foto: Instagram Moleiro