Ufficiale: il veterano Joaquin rinnova col Betis per un’altra stagione

Un’altra stagione in biancoverde per Joaquin, il 39enne ex Valencia e Fiorentina tra le altre, giocherà nel Betis fino al 2022. Ecco l’annuncio del prolungamento del suo contratto da parte dei canali ufficiali del club:

Foto: Twitter Betis