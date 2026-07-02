Ufficiale: Thierry Correia al Venezia

02/07/2026 | 16:09:36

Il Venezia conclude l’ acquisto di Thierry Rendall Correia. Ecco il comunicato del club: “Il Venezia FC comunica il tesseramento del difensore Thierry Rendall Correia, che ha firmato un accordo con il club arancioneroverde fino al termine della stagione 26/27 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni. Nato ad Amadora, in Portogallo, il 9 marzo 1999, Correia è cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, completando il proprio percorso di formazione fino all’esordio in Prima Squadra nella stagione 2018/19. Con il club di Lisbona ha collezionato 7 presenze ufficiali, di cui 2 in UEFA Europa League, prima di trasferirsi al Valencia nell’estate del 2019. Con la formazione spagnola ha disputato 160 gare ufficiali, realizzando 2 reti e fornendo 6 assist e facendo il proprio esordio in UEFA Champions League. Nel corso della sua carriera internazionale, Correia ha vestito la maglia di tutte le selezioni giovanili del Portogallo, conquistando il titolo di Campione d’Europa sia con l’Under 17 sia con l’Under 19”.

Foto: X Venezia