Ufficiale: il Valencia piazza il colpo Copete. E’ il sostituto di Mosquera

28/07/2025 | 17:30:41

Il Valencia ha annunciato l’acquisto del difensore Josè Copete, arrivato dal Maiorca dopo la cessione di Mosquera all’Arsenal. C’è il comunicato ufficiale del club spagnolo. “Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con l’RCD Mallorca per l’acquisto del difensore José Copete fino al 30 giugno 2029. Il difensore centrale andaluso (10/10/1999) ha collezionato oltre 100 presenze ufficiali nelle principali competizioni spagnole, distinguendosi per le sue prestazioni nella finale di Coppa del Re 2023/24 e nella semifinale di Supercoppa spagnola 2024/25. Dal suo arrivo al RCD Mallorca nella stagione 2022/23, è stato uno dei giocatori chiave della squadra balearica, dove ha dimostrato leadership, forza, intensità ed esperienza in difesa. Il calciatore sivigliano ha fatto carriera nell’Écija Balompié, nel Córdoba CF e nel Villarreal CF, oltre ad aver giocato anche nell’SCR Penya Deportiva e nell’SD Ponferradina. Copete ora si allena insieme ai suoi nuovi compagni di squadra”.

FOTO: Sito Valencia