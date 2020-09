E’ ufficiale il Troyes entra a far parte del City Football Group. In mattinata, il club di Ligue 2 è si è aggiunto al gruppo già proprietario del Manchester City. Tra le altre società capitanate dal City Football Group, oltre alla squadra di Guardiola, ci sono il New York City negli Stati Uniti, il Melbourne City FC in Australia, il Girona FC in Spagna, il Yokohama F.Marinos in Giappone, il Montevideo City Torque in Uruguay, il Sichuan Jiuniu FC in Cina, il Mumbai City FC in India e infine il Lommel SK in Belgio.

🔹 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥

L’ESTAC rejoint le City Football Group !

Plus d’infos 👉 https://t.co/YfeDbry1eU pic.twitter.com/3P6ZMY1OY9 — ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 3, 2020

Foto: