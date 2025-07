Ufficiale: il Trento acquista Meconi

07/07/2025 | 12:15:48

Il Trento “comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2026) da Genoa i diritti alle prestazioni sportive del difensore Edoardo Meconi che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2026. Nato a Fermo il 9 febbraio 2005, Edoardo Meconi cresce calcisticamente nel settore giovanile del Genoa, club con il quale, nella stagione 2021-2022, colleziona 22 presenze con le formazioni Under 17 e Under 18. In quella successiva scende in campo in 26 occasioni, realizzando anche una rete. Nel 2023-2024 totalizza 17 presenze tra Primavera e Under 18. Lo scorso campionato, con la Primavera rossoblù, ottiene 30 presenze, mettendo a referto anche 1 rete e 5 assist.

Foto: Sito Trento Calcio