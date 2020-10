Ufficiale: il Trapani è stato escluso dalla Serie C. C’è il comunicato

Il Trapani è stato ufficialmente escluso dal campionato di Serie C: continua il caso intorno al club siciliano.

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 5 Ottobre 2020 ha adottato la deliberazione che di seguito integralmente si riporta:

GARA DEL 4 OTTOBRE 2020 GARA CATANZARO – TRAPANI

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali RILEVA – che la gara in oggetto non si è disputata per mancata presentazione della società Trapani; – che, a norma dell’art 55 comma 1) delle NOIF, la squadra che non si presenta in campo è considerata rinunciataria; – che la società Trapani risulta essere rinunciataria già in altra precedente occasione (vedasi Comunicato Ufficiale n. 8 DIV del 29/09/2020);

OSSERVA – che, a norma dell’art. 53, comma 5) delle NOIF, alla seconda rinuncia consegue, come sanzione, l’esclusione dal Campionato di competenza;

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 21/38 DELIBERA

1) di comminare alla società Trapani la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -3;

2) di escludere la società Trapani dal campionato di competenza.

IL GIUDICE SPORTIVO F.to Not. Pasquale Marino “ P

Pubblicato in Firenze il 5 Ottobre 2020

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli