Ufficiale: il Tottenham esonera Postecoglou

06/06/2025 | 18:08:17

Il Tottenham ha deciso di esonerare il tecnico Ange Postecoglou, nonostante la vittoria nella finale di Europa Legue contro il Manchester United. La nota del club inglese: “Dopo aver esaminato le prestazioni e dopo un’attenta riflessione, il Club può annunciare che Ange Postecoglou è stato sollevato dal suo incarico. Ange si è unito a noi dal Celtic nell’estate del 2023 e ha supervisionato un periodo di cambiamenti in campo, riportandoci al calcio offensivo che è stato tradizionalmente associato al Club, e scrivendo un nuovo capitolo della nostra storia conducendoci alla gloria della UEFA Europa League a Bilbao il mese scorso: un traguardo che vivrà per sempre con noi. Siamo estremamente grati ad Ange per il suo impegno e il suo contributo durante i suoi due anni al Club. Ange sarà sempre ricordato come il terzo allenatore nella nostra storia ad aver consegnato un trofeo europeo, insieme alle figure leggendarie Bill Nicholson e Keith Burkinshaw”.

FOTO: X Tottenham