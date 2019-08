Ufficiale: il Tottenham cede un calciatore al Cambridge United

Il Tottenham cede il giovane classe ’99 Jack Roles in prestito al Cambridge United. Questo il comunicato degli Spurs sul proprio sito ufficiale: “Jack Roles si è unito al Cambridge United, formazione di League Two, in prestito fino a gennaio. Il 20enne centrocampista è cresciuto nella nostra Academy e è stato capocannoniere della nostra Development Squad lo scorso anno con 13 reti in tutte le competizioni, oltre ad aver segnato due gol per l’U19 nella UEFA Youth League. Si è unito per la prima volta alla prima squadra nel pre-campionato durante l’International Champions Cup e l’Audi Cup questa estate“.

Foto: twitter ufficiale Tottenham