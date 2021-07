Ufficiale: il Tottenham blinda Son, rinnovo fino al 2025

Il Tottenham ha comunicato il rinnovo contrattuale dell’esterno Heung-min Son. Ecco il messaggio del club: “Siamo lieti di annunciare che Heung-Min Son ha firmato un nuovo contratto quadriennale con il Club, che durerà fino al 2025“. Sotto contratto fino al 2023, ha prolungato il contratto per altri due anni. Il giocatore della Corea del Sud, 29 anni, ha segnato 107 gol e realizzato 64 assist in 280 presenze in tutte le competizioni da quando si è unito agli Spurs dal Bayer Leverkusen nell’agosto 2015.

✍️ We are delighted to announce that Heung-Min Son has signed a new four-year contract with the Club, which will run until 2025.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 23, 2021