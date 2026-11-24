Dopo il primo gol con la maglia degli Spurs, arrivato nel weekend contro l’Ipswich, il gioiello classe 2008 Luca Williams-Barnett ha rinnovato il proprio contratto con il club londinese. Il comunicato: “Siamo lieti di annunciare che Luca Williams-Barnett ha firmato un nuovo contratto con il Club.

Prodotto della nostra Accademia, entrato a far parte all’età di 10 anni, Luca – ora 18enne – è passato nella prima squadra e ha segnato alla sua prima presenza da titolare in Premier League con un gol e un assist mentre sconfiggemmo l’Ipswich Town 2-0 al Tottenham Hotspur Stadium sabato. Finora ha fatto cinque presenze in prima squadra per noi.

Luca ha detto: “Questo è un momento speciale per me e la mia famiglia, e uno per cui ho lavorato davvero duramente per raggiungerlo. Ma questo è solo l’inizio. Spurs è una famiglia per me. Sono qui da così tanto tempo – è una seconda casa, dove mi fido delle persone e degli allenatori che mi hanno spinto a diventare il giocatore che sono oggi. Il Club ha avuto fiducia e ha creduto in me, ora sono pronto a ripagare questo”.

Foto: Sito Spurs