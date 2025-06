Ufficiale: il Torino saluta Karamoh

30/06/2025 | 15:08:20

Attraverso un breve messaggio pubblicato pochi minuti fa sui propri canali ufficiali, il Torino ha voluto rivolgere un saluto al giocatore: “Oggi si conclude l’esperienza di Yann Karamoh in granata, dopo il suo arrivo al Toro nel 2022. In bocca al lupo per il tuo futuro professionale, Yann!”

Foto: Twitter Torino