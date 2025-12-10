Ufficiale: il Torino esonera Vagnati, torna Petrachi

10/12/2025 | 13:06:49

Reduce da risultati fallimentari, Davide Vagnati lascia il Torino. Esonerato dal club granata, così si legge in un comunicato pubblicato poco fa. Questo il testo: “Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, sempre Forza Toro”.

Foto: sito Torino