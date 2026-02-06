Ufficiale: il Torino e Schuurs risolvono consensualmente il contratto

06/02/2026 | 16:09:03

Il Torino ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto di Perr Schuurs.

Questo il comunicato del club:

“Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con Perr Schuurs.

Schuurs nasce a Nieuwstadt, in Olanda, il 26 novembre 1999. Cresciuto nel settore giovanile del Fortuna Sittard, esordisce sedicenne in Eredivisie nel 2016. Nel 2018 passa all’Ajax: in quattro stagioni totalizza 95 presenze e 3 gol tra Eredivisie, KNVB Cup, Champions League ed Europa League, vincendo tre campionati, due coppe nazionali e una Supercoppa d’Olanda.

Torino lo accoglie nell’estate del 2022 e Perr grazie alla sua educazione, alla sua disponibilità e ai suoi valori ci mette pochissimo ad entrare nel cuore di tutti, sia dentro che fuori dal campo di gioco. La prima presenza in Serie A arriva il 27 agosto nella vittoria contro la Cremonese e il 18 ottobre segna la sua prima rete all’esordio in Coppa Italia contro il Cittadella. Schuurs si adatta velocemente al calcio italiano: puntuale nell’anticipo, bravo nell’impostare e abile nei colpi di testa.

La seconda stagione inizia con ottime premesse, però sfortunatamente il 21 ottobre 2023 subisce un terribile infortunio nella gara di campionato contro l’Inter. Perr viene operato: non smette di allenarsi e tenta in tutti i modi di recuperare. Il suo impegno è encomiabile e quel feeling simbiotico con il mondo granata non si affievolisce mai.

Oggi purtroppo si chiude il rapporto lavorativo tra il Toro e Schuurs. Le statistiche raccontano di un’esperienza di 43 presenze e due gol con la maglia granata, ma la storia di Perr a Torino è molto di più: è la perfetta testimonianza di professionalità, serietà e dedizione alla causa.

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club augurano a Perr ogni bene per il suo futuro e lo salutano con un affettuosissimo abbraccio. Anche se le nostre strade oggi si separano, sappiamo che il nostro legame rimane saldo: Torino è casa tua e tu sarai per sempre uno di noi.

Grazie di tutto, Perr, speriamo di rincontrarci presto. In bocca al lupo, e Sempre Forza Toro!”.

