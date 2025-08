Ufficiale: il Torino cede in prestito Rauti al Vicenza

06/08/2025 | 12:40:54

Il Vicenza ha reso noto sul proprio sito ufficiale l’acquisto di Nicola Rauti. Arriva in prestito dal Torino. La nota del club:

“La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Nicola Rauti dal Torino F.C., a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Rauti, attaccante classe 2000, nella scorsa stagione ha realizzato 11 reti in 41 presenze in maglia biancorossa. Nel corso della sua carriera, inoltre, Nicola ha vestito le maglie di Torino, Monza, Pescara, SPAL e Südtirol”.

Foto: Rauti, sito Torino