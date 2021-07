Ufficiale: il Torino acquista Magnus Warming dal Lyngby

Il Torino FC tramite il proprio sito ufficiale, annuncia di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni sportive di Magnus Warming dal Lyngby Boldklub. Per il giovane classe 2000, un contrato di tre anni con opzione.

Questa la nota del club granata:

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Lyngby Boldklub, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Magnus Warming. L’attaccante ha firmato un contratto di tre anni, con opzione.

Warming è nato a Nykøbing Falster l’8 giugno del 2000. Dopo i primi calci al Nykøbing, nel 2015 passa al Brøndby, continuando il suo percorso di crescita nel settore giovanile. Nel 2019/2020 torna in prestito al Nykøbing (14 presenze, 4 gol) per poi essere acquistato a stagione in corso dal Lyngby: debutta così in Superligaen, con uno score di 9 presenze e 2 gol. Nello scorso campionato ha totalizzato 30 presenze segnando 5 reti nella massima serie danese. Warming fa parte della rosa della nazionale Under 20 danese con la quale recentemente ha disputato due partite contro l’Irlanda Under 21 e l’Argentina Under 23.

Tutto il Torino Football Club dà il benvenuto a Warming: buon lavoro, Sempre Forza Toro!“

✍️ | UFFICIALE Magnus Warming è un nuovo giocatore del Toro 🔥 👉 https://t.co/4kagxWqhx0#SFT pic.twitter.com/zW4edBlYRR — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 9, 2021

Foto: Twitter Torino