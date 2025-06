Ufficiale: il TNF boccia il ricorso della Salernitana: confermate le date dei playout con la Sampdoria

13/06/2025 | 18:26:56

Ufficiale: il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso della Salernitana confermando che domenica sera si giocheranno gli spareggi per non retrocedere contro la Sampdoria (le date, 15 e 20 giugno).

Di seguito il comunicato del TFN: “Letto ed esaminato il ricorso proposto dalla US Salernitana 1919 Srl con il quale, impugnando i Comunicati Ufficiali nn. 211/2025 e 224/2025 della LNPB, viene chiesto: in via cautelare, disporsi la sospensione dei play-out previsti per il 15 e 20 giugno 2025; nel merito, annullare detti Comunicati e ordinare o indicare a FIGC e LNPB l’annullamento dei play-out e/o l’ampliamento del Campionato di Serie B 2025/2026 a n. 21 o 22 squadre;

Rilevato che, nell’odierna Camera di consiglio, come da atto di comunicazione e convocazione delle parti, risulta in trattazione l’istanza cautelare, essendo già fissata, per il giorno 19 giugno 2025, l’udienza di trattazione del merito;

In esito all’esame valutativo del ricorso proprio della fase cautelare;

Ritenuto che, prima facie, appare sussistere la competenza del Presidente della LNPB all’emanazione degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 27 comma 2 dello Statuto della LNPB;

Preso atto che, con decisione n. 0211/TFNSD-2024/2025 pubblicata in data 30 maggio 2025, questo Tribunale, nel contraddittorio anche con le società intervenute Frosinone Calcio, US Salernitana e UC Sampdoria, ha irrogato alla società Brescia Calcio Spa la sanzione di otto punti di penalizzazione in classifica, di cui quattro da scontare nella corrente stagione sportiva, con conseguente riformulazione della classifica finale della “regular season” da parte della LNPB e posizionamento al 16° posto della US Salernitana ed al 17° posto della UC Sampdoria;

Preso atto che, con decisione n. 0111/CFA-2024-2025 pubblicata in data 10 giugno 2025, la Corte Federale d’Appello ha dato atto della rinuncia al reclamo proposto dalla società Brescia Calcio nei confronti di tutte le parti del primo grado dichiarando l’estinzione del giudizio d’impugnazione.

Foto: logo Salernitana