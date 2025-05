Ufficiale: il TFN condanna il Brescia alla Serie C. Frosinone salvo, Salernitana e Samp ai playout

29/05/2025 | 19:32:05

Il Tribunale Nazionale Federale della Figc ha inflitto al Brescia punti 8 di penalizzazione in classifica, di cui 4 da scontare nella corrente stagione sportiva e 4 da scontare nella prossima. Ci sono poi sei mesi di inibizione per Massimo Cellino e sei per Edoardo Cellino. Il -4 viene tradotto nella retrocessione in Serie C: questo il verdetto della sentenza arrivata dopo la fine del processo sportivo di primo grado andato in scena dopo il deferimento del club.

FOTO: Logo Brescia