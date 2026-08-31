Ufficiale: il terzino colombiano Munoz firma per il Nottingham Forest

31/08/2026 | 15:16:20

Daniel Munoz, uno dei migliori terzini destri della passata Premier League e protagonista di un ottimo Mondiale con la Nazionale colombiana, lascia il Crystal Palace per 26 milioni di euro e firma con il Nottingham Forest.

Il comunicato del Forest: “Il Nottingham Forest è lieto di annunciare l’acquisto dell’internazionale colombiano Daniel Muñoz con un contratto triennale, con il club che ha un’opzione per un altro anno.

Il terzino destro trentenne diventa l’ultima aggiunta alla rosa di Oliver Glasner, portando una vasta esperienza in Premier League, europea e internazionale al City Ground.

Muñoz ha iniziato la sua carriera professionistica nella sua Colombia natale con gli Águilas Doradas, debuttando nella senior nel 2017, prima di unirsi all’Atlético Nacional nel 2019.

È seguito un trasferimento in Europa nel 2020, quando si è unito al Genk. Durante il suo periodo al club, Muñoz si affermò come uno dei terzini offensivi più efficaci della divisione, collezionando 122 presenze e segnando 16 gol. Ha inoltre aiutato il Genk a sollevare la Coppa del Belgio nel 2021.

Dopo quasi quattro anni in Belgio, Muñoz si è unito al Crystal Palace nel gennaio 2024 ed è rapidamente diventato un membro chiave della prima squadra.

Ha avuto un ruolo chiave nel successo della FA Cup nel 2024/25, fornendo l’assist decisivo nella vittoria per 1-0 contro il Manchester City in finale, dove è stato nominato Giocatore della Partita.

Muñoz ha anche sollevato la FA Community Shield nello stesso anno ed è stato nominato Giocatore della Stagione del club per la stagione 2024/25.

La scorsa stagione, il colombiano ha collezionato 46 presenze in tutte le competizioni, con 29 partite in Premier League, segnando quattro gol e fornendo tre assist, contribuendo in modo significativo alla conquista del trofeo della UEFA Conference League.

A livello internazionale, Muñoz ha rappresentato la Colombia 51 volte da quando ha debuttato nella senior nel 2021. Ha partecipato a due tornei di Copa América ed è stato parte della rosa della Colombia ai Mondiali FIFA 2026.

Al momento della firma, Daniel Muñoz ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta perché vedo così tanto talento, il Forest è una squadra con grandi giocatori, grandi qualità e grandi abilità in campo, non vedo l’ora di uscire per aiutare i miei nuovi compagni e penso che faremo grandi cose.

“La prima cosa è che questo è un club vincente. Penso che quando questa è l’aspettativa, la mentalità, sia per la dirigenza che per il team tecnico, e per i giocatori, questo renda tutto speciale.

“È un club che ha lottato duramente negli ultimi anni, ha gareggiato duramente, è arrivato in semifinale di Europa League e penso che abbia obiettivi ancora più grandi per il futuro, e davvero questo è ciò che mi piace del Forest, ed è per questo che ho deciso di venire qui”.

Foto: Sito Nottingham