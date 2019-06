Ufficiale: il terzino Alborghetti rinnova con il Lecco

Mediante un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, il Lecco ha annunciato che Mattia Alborghetti sarà un giocatore del club anche in Serie C. “Il terzino destro, nato a Milano l’1 ottobre 1998, ha rinnovato il suo contratto e si prepara ad affrontare la seconda stagione in maglia bluceleste. Alborghetti arriva a Lecco la scorsa estate e, nonostante la giovane età, vanta già una lunghissima esperienza in Serie D con 98 presenze in campionato, 100 se si contano anche le partite di play-off”.”

Foto: sito ufficiale Lecco