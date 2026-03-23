Ufficiale: il Siviglia esonera Almeyda

23/03/2026 | 15:21:51

Il Siviglia ha comunicato l’esonero di Almeyda, c’ è il comunicato ufficiale del club spagnolo: “Matías Almeyda è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra del Siviglia. Il tecnico argentino lascia il club dopo 32 partite ufficiali alla guida della squadra, 29 con la Liga e 3 in Copa del Rey, disputate dal suo arrivo lo scorso giugno. Il Siviglia FC desidera ringraziare Matias Almeyda e il suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati e gli augura il meglio per il futuro”.

foto x siviglia