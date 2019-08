Ufficiale: il Siviglia cede Gnagnon in prestito al Rennes

La scorsa estate, il Siviglia sborsò una cifra non indifferente per prelevare Joris Gnagnon dal Rennes. Dopo una stagione da 16 presenze ufficiali, sono 7 delle quali arrivate nella Liga, il giovane difensore francese farà però già ritorno a casa. Le due società hanno infatti reso noto l’accordo per il ritorno in prestito del classe ’97 ai rossoneri di Francia. Questo il comunicato del club acquirente: “Lo Stade Rennais FC e il Sevilla FC hanno raggiunto un accordo per il prestito per una stagione di Joris Gnagnon. […] Dopo un anno trascorso in Liga con il Sevilla FC, il difensore centrale è tornato a Rennes. La reazione del presidente Olivier Létang: «Siamo molto contenti del ritorno di Joris a quasi un anno dalla sua partenza. È un prodotto del nostro settore giovanile, ama lo Stade Rennais. Joris ha mantenuto contatti costanti con tutti e ha seguito il percorso del club nella scorsa stagione. Era un grande sostenitore. Dopo questa esperienza al Siviglia, Joris ritorna con molta determinazione e voglia di integrare tutte le sue qualità alla forza della squadra». La reazione di Joris Gnagnon: «Sono molto felice di tornare nel club in cui sono cresciuto. Lo Stade Rennais è e sarà sempre un posto speciale per me. Questo ritorno in prestito è stata la migliore opzione possibile. Dalla Spagna, ho sempre tenuto d’occhio il Rennes. La scorsa stagione è stata eccezionale e storica. Il club è cresciuto. Questo ritorno a casa è un’opportunità per me di restituire tutto ciò che il club mi ha dato. Ho intenzione di dare tutto»“.

Foto: sito ufficiale Rennes