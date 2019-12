Ufficiale, il Siviglia blinda il baby talento Bryan Gil: rinnovo fino al 2023

Il Siviglia blinda Bryan Gil. La società spagnola, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto il rinnovo del giovane attaccante sino al 2023. Come si legge nella nota, “il giocatore che aveva già un accordo con il club fino al giugno 2022, ha impresso la sua firma sui documenti che aggiungono un altro anno, fino all’estate del 2023, alla sua permanenza al Siviglia”. Il giovanissimo, classe 2001, è passato alla storia per essere stato il primo giocatore nato dopo il 2000 ad aver segnato sia in campionato che in Europa League.