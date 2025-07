Ufficiale: il Sion e Barba si separano

02/07/2025 | 15:18:57

Il Sion e Federico Barba hanno deciso di comune accordo di porre fine anticipatamente al loro accordo: “Il club ringrazia Federico per l’impegno profuso durante la sua permanenza e per la professionalità dimostrata durante tutta la sua permanenza.Il Sion gli porge i suoi migliori auguri per il resto della sua carriera”.

FOTO: Instagram barba