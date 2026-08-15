Ufficiale: il Sassuolo annuncia le cessioni di Russo e Antiste
15/08/2026 | 11:30:34
Il Sassuolo ha annunciato il completamento delle cessioni di Flavio Russo e Janis Antiste.
Ecco il comunicato:
“L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di mercato:
Flavio RUSSO (attaccante ’04) ceduto a titolo temporaneo al Catania Football Club.
Janis ANTISTE (attaccante ’02) ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni al Górnik Zabrze”.
Foto: sito Sassuolo